Более 1 тыс. человек умерли в США из-за коронавируса

Число жертв заболевания, вызванного новым коронавирусом, на территории США превысило тысячу. Соответствующие данные приводит в среду вечером университет Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, к 23:00 по времени Восточного побережья США число зафиксированных летальных исходов заболевания, вызванного новой инфекцией, составляет 1031. Зарегистрированы 68572 случая заражения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 450 тыс. человек, зафиксировано более 21 тыс. смертельных исходов.