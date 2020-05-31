Бельгийский принц слетал в Кордову и заболел коронавирусом

Европейская пресса возмущена безответственным поведением принца Иоахима Бельгийского. У него обнаружили коронавирус COVID-19 после того, как неделю назад он слетал в Испанию в город Кордова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Официально заявили, что поездка была рабочей. Однако испанские СМИ утверждают, что принц участвовал в частной вечеринке, где собралось 30 гостей - то есть, все они нарушили правила.

Бельгийский двор сообщил, что состояние принца не вызывает опасений. Все участники той вечеринки в Испании отправлены на карантин.