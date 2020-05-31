https://news.day.az/world/1239842.html Бельгийский принц слетал в Кордову и заболел коронавирусом
Бельгийский принц слетал в Кордову и заболел коронавирусом
Европейская пресса возмущена безответственным поведением принца Иоахима Бельгийского. У него обнаружили коронавирус COVID-19 после того, как неделю назад он слетал в Испанию в город Кордова, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Официально заявили, что поездка была рабочей. Однако испанские СМИ утверждают, что принц участвовал в частной вечеринке, где собралось 30 гостей - то есть, все они нарушили правила.
Бельгийский двор сообщил, что состояние принца не вызывает опасений. Все участники той вечеринки в Испании отправлены на карантин.
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