Более 140 ученых призвали Цукерберга ужесточить реакцию на разжигание розни в соцсетях

Более 140 ученых призвали главу компании Facebook Марка Цукерберга ужесточить отношение к дезинформации, разжиганию розни и подстрекательству к насилию после эпизода с записями президента США Дональда Трампа в этой и других социальных сетях. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо, адресованное Цукербергу, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Авторами письма являются 143 ученых из ведущих американских исследовательских институтов, включая Гарвардский и Стэнфордский университеты. Их исследования финансируются за счет средств благотворительного фонда Chan Zuckerberg Initiative Цукерберга и его супруги Присциллы Чан, пишет агентство.

Задача достижения "более инклюзивного, справедливого и здорового будущего для всех", которую ставит перед собой этот фонд, не соответствует действиям Facebook, приводит Bloomberg выдержки из послания. "Распространение заведомой дезинформации и сеющей раскол риторики, с этической точки зрения, прямо противоречит заявленной задаче, поэтому мы глубоко встревожены позицией, занятой Facebook", - добавили ученые.

Их письмо, как утверждает агентство, обращено к записи Трампа о беспорядках в Миннеаполисе, которую администрация сервиса микроблогов Twitter пометила как нарушающую запрет на оправдание насилия. Администрация Facebook, напротив, не нашла в записи нарушений своего кодекса этики. В своем сообщении президент США назвал участников погромов бандитами и предупредил, что "в случае любых сложностей" федеральные власти США возьмут ситуацию под свой контроль. Он процитировал ставшую крылатой фразу одного американского полицейского о том, что, "когда начинаются грабежи, начинается и стрельба".

Во многих штатах проходят массовые протесты и беспорядки после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам часто подключается национальная гвардия.