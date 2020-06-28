https://news.day.az/world/1248491.html Два сотрудника правозащитной организации погибли при взрыве в Афганистане
Два сотрудника правозащитной организации погибли при взрыве в Афганистане
Афганская независимая комиссия по правам человека подтвердила факт гибели двух сотрудников в результате подрыва их автомобиля.
Как со ссылкой на организацию и местную полицию сообщил телеканал Tolo News, инцидент произошел утром в субботу в восточной части Кабула, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, одной из жертв стала женщина, занимавшая должность юрисконсульта в комиссии, другим погибшим оказался водитель транспортного средства.
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