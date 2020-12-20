Невиновный мужчина 37 лет отсидел в тюрьме из-за лжи свидетеля

Житель американского штата Мичиган 37 лет отсидел в тюрьме за преступление, которого он не совершал, и вышел на свободу после признания свидетеля во лжи, сообщает Day.Az со ссылкой на издание Unilad.

Уолтера Форбса (Walter Forbes) арестовали в 1982 году после того, как он разнял драку в баре. На следующий день один из участников драки по имени Деннис Холл (Dennis Hall) выстрелил в Форбса. Позже Холл скончался в результате пожара, причиной которого стал поджог.

Cторона обвинения основывалась на показаниях одного свидетеля, Эннис Кеннебрю (Annice Kennebrew). Женщина заявила, что видела Форбса на месте пожара. В результате американца ложно осудили за поджог и убийство.

В 2017 году Кеннебрю признала, что на самом деле не видела Форбса. Она пояснила, что оговорила мужчину, так как ее запугали двое местных жителей, которые жили по соседству с ней. Они угрожали причинением вреда ей и ее семье, если она не оговорит Форбса.

63-летний Форбс, которого выпустили из тюрьмы после 37 лет за решеткой, заявил, что хотя заключение показалось ему вечностью, он благодарен свидетелю за правильный поступок и за то, что она решилась сказать правду.

Неизвестно, понесет ли Кеннебрю какое-либо наказание за лжесвидетельство.