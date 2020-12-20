https://news.day.az/world/1300070.html В Индонезии лайнер Boeing 737 выкатился с полосы после приземления
В Индонезии лайнер Boeing 737 выкатился с полосы после приземления
В воскресенье, 20 декабря, в аэропорту города Бандар-Лампунг, расположенного на острове Суматра в Индонезии, произошел инцидент с участием самолета авиакомпании Lion Air.
По предварительным данным, озвученным местными СМИ, авиалайнер Boeing 737, выполнявший внутренний рейс JT 173 из Батама, после приземления выкатился за пределы полосы и застрял в грунте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту в момент ЧП, не пострадал.
По утверждениям очевидцев, причиной выкатывания могли стать сложные погодные условия - в момент посадки шел сильный дождь.
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