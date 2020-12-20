В Индонезии лайнер Boeing 737 выкатился с полосы после приземления

В воскресенье, 20 декабря, в аэропорту города Бандар-Лампунг, расположенного на острове Суматра в Индонезии, произошел инцидент с участием самолета авиакомпании Lion Air.

По предварительным данным, озвученным местными СМИ, авиалайнер Boeing 737, выполнявший внутренний рейс JT 173 из Батама, после приземления выкатился за пределы полосы и застрял в грунте, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Никто из пассажиров и членов экипажа, находившихся на борту в момент ЧП, не пострадал.

По утверждениям очевидцев, причиной выкатывания могли стать сложные погодные условия - в момент посадки шел сильный дождь.