США начнут непрямые переговоры с Ираном по ядерной сделке

6 апреля Вашингтон начнет непрямые дипломатические переговоры с Ираном и ждет соображений Тегерана по ситуации вокруг ядерной сделки. Возглавит американскую делегацию на этих переговорах спецпосланник Роберт Мэлли. Как передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post, речь пойдет о желании администрации Байдена восстановить ограничения на ядерную программу Ирана в обмен на отмену американских санкций.

"Основные обсуждаемые вопросы на самом деле довольно просты. Это, с одной стороны, ядерные шаги, которые Ирану необходимо будет предпринять, чтобы "вернуться к соблюдению ядерного соглашения 2015 года", и шаги по снятию санкций, которые необходимо будет предпринять Соединенным Штатам", - заявил пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс.

По данным американского издания, данная встреча должна позволить выйти из тупика, в котором страны находятся на протяжении нескольких месяцев", однако, как ожидается, этот процесс "будет далеко не простым".

Во встрече по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по ядерной программе Ирана, которая состоится в Вене, примут участие высокопоставленные официальные лица шести стран, остающихся в сделке после выхода США в мае 2018 года: Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана.

Отмечалось, что европейцы сформируют рабочие группы из участников и будут посредниками для США и Ирана, которые не планируют личных встреч.