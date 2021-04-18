Франция ввела карантин для въезжающих из четырех стран

Власти Франции приняли решение ввести обязательное прохождение карантина для приезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР.

Об этом сообщил Матиньонский дворец, администрация премьер-министра Жана Кастекеса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Французские власти постановили, что пассажирам из этих стран необходимо будет по прибытии на ее территорию пройти карантин сроком 10 дней. Для выхода из помещения будут установлены определенные часы.