https://news.day.az/world/1334986.html Франция ввела карантин для въезжающих из четырех стран
Франция ввела карантин для въезжающих из четырех стран
Власти Франции приняли решение ввести обязательное прохождение карантина для приезжающих из Бразилии, Аргентины, Чили и ЮАР.
Об этом сообщил Матиньонский дворец, администрация премьер-министра Жана Кастекеса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Французские власти постановили, что пассажирам из этих стран необходимо будет по прибытии на ее территорию пройти карантин сроком 10 дней. Для выхода из помещения будут установлены определенные часы.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре