Россия закрывает часть Черного моря для иностранных судов

Решение Министерство обороны России о закрытии ряда районов Черного моря для движения иностранных судов вступит в силу 24 апреля текущего года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, в соответствии с бюллетенем Управления навигации и океанографии российского оборонного ведомства, право иностранных военных кораблей и других государственных судов на мирный проход через ряд районов Черного моря в зоне территориальных вод России будет приостановлено с 21.00 24 апреля.

Ограничения вводятся до 21.00 31 октября текущего года.