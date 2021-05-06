Корабли США и Грузии провели учения в Черном море

Корабли Соединенных Штатов и Грузии провели учения в Черном море. Об этом говорится в Twitter-аккаунте шестого флота США, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Согласно сообщению, американское судно Hamilton прибыло в Батуми для встречи с представителями береговой охраны Грузии, министерства обороны и посольства США в Тбилиси. Там Грузия и США за последние несколько дней провели ряд совместных тренировок и учений.