Глава Евросовета заявил, что ЕС готов обсуждать отмену патентов на вакцины

Евросоюз готов обсуждать вопрос отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, но не считает этот шаг панацеей для решения проблемы дефицита вакцин в краткосрочной перспективе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в субботу председатель Европейского совета Шарль Мишель по прибытии в Порту (Португалия) на неформальный саммит ЕС, его выступление транслировала пресс-служба Евросовета.

"Что касается отмены прав интеллектуальной собственности на вакцины, мы не считаем, что в краткосрочной перспективе это является магическим средством. Однако мы готовы обсуждать эту тему, как только появятся конкретные предложения. Мы также считаем необходимым сделать все возможное, чтобы нарастить производство вакцин", - заявил он.

Мишель также подчеркнул, что Евросоюз намерен "активно работать с партнерами [США и Великобритания]", чтобы убедить их отменить все экспортные ограничения на вакцины, что может дать гораздо больший эффект для снабжения вакцинами всего мира, чем отмена патентов.

В пятницу Еврокомиссия обнародовала данные о том, что за период с декабря 2020 года 27 стран ЕС получили порядка 200 млн доз вакцин и экспортировали за рубеж примерно столько же доз, произведенных на территории ЕС. Ведущими импортерами вакцин из Евросоюза выступают США и Великобритания.

Среди стран Евросоюза только компании из Германии и Швеции обладают патентами на вакцины от коронавируса, однако ряд других государств располагает промышленными мощностями для производства, которые могут быть быстро задействованы в случае отмены прав интеллектуальной собственности, что позволит получить значительно большую прибыль, чем при изготовлении вакцин по контрактам с обладателями патентов. В ФРГ патент на препарат от коронавируса имеет компания BioNTech, входящая в консорциум с американской Pfizer, в Швеции - фирма AstraZeneca, работающая совместно с Великобританией.

Германия выступает против отмены патентов на вакцины, считая, что это грозит подорвать систему коммерческих исследований в ЕС.