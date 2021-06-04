В мире сделали более 2 млрд прививок от коронавируса

Число сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 2 млрд. Больше половины из них пришлись на три страны - Китай, США и Индию,

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют подсчеты ТАСС на основе официальных заявлений властей и статистики СМИ.

На данный момент в мире сделано 2,002 млрд прививок от коронавируса, из них свыше 700 млн приходятся на Китай, более 220 млн - на Индию.

В США число введенных доз приблизилось к 300 млн. Как сообщил накануне президент страны Джо Байден, первую дозу вакцины получили 63% взрослых американцев.

В России, как сообщил в среду министр здравоохранения Михаил Мурашко, первый укол сделали более 18 млн жителей. По информации Минздрава, план массовой вакцинации россиян от ковида выполнен более чем на 25%.

По доле полностью вакцинированных жителей в мире лидируют такие страны, как Сейшельские Острова (там полностью привиты более 62% граждан) и Израиль (свыше 60%).