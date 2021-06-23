В Москве простились с Анатолием Лысенко

В Москве в телецентре "Останкино" прошла церемония прощания с заслуженным журналистом России, генеральным директором Общественного телевидения России Анатолием Лысенко, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Мероприятие посетили десятки журналистов и общественных деятелей, коллеги Лысенко. Проститься с Лысенко пришли первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, президент Всемирной ассоциации русской прессы (ВАРП) Виталий Игнатенко, один из создателей независимой телекомпании "ВИД" Александр Любимов, председатель комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров, председатель Комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова и другие.

Замглавы Минцифры Бэлла Черкесова отметила, что Лысенко всегда был и навсегда останется легендой телевизионной отрасли. "Он стоял у истоков создания ведущих медиахолдингов, которые есть сейчас. Он воспитал не одно поколение журналистов и медиаменеджеров, это все те люди, которые создают сейчас наше телевидение. Бесконечное уважение заслуживает тонкое и интеллигентное телевидение, которое создавал Анатолий Григорьевич", - сказала она.

Актер Леонид Ярмольник отметил, что своими творческими успехами обязан тому, что когда-то Лысенко в него поверил. "Трудно убрать комок из горла. <...> Я думаю, что все, кто сегодня пришли <...>, это и есть та большая семья людей, которые состоялись, так или иначе стали теми, кто они стали, потому что у нас у всех был Анатолий Григорьевич Лысенко", - сказал артист.

Лысенко умер 20 июня в возрасте 84 лет после продолжительной болезни. Легендарный журналист будет похоронен на Троекуровском кладбище.