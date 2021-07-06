Самый зеленый кампус в Европе

Крупнейший в Италии кампус Университета Калабрии раскинулся на территории площадью более 200 гектаров. Здесь обучаются 300 тысяч студентов, в том числе иностранцы. По данным ректората, это позволяет университету экономить более полумиллиона евро в год, передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс.

"Создать авангардный кампус в Калабрии было непростой задачей, - рассказывает ректор университета Никола Леоне. - Это один из самых беднейших регионов Европы. Мы не могли рассчитывать на свои собственные средства. Поэтому мы воспользовались возможностью, предложенной Европейской комиссией. Мы подали заявку и получили крупную помощь в рамках программы устойчивого развитию".

Стоимость проекта энергетической перестройки - 18 млн евро; 75% этой суммы были получены из Европейского фонда сплочения регионов.

Конкретный пример: мост, который соединяет 96 зданий, освещается системой светодиодных ламп, работу которых можно контролировать удаленно. Таких ламп здесь 33 тысячи. Такая система позволяет значительно сократить выбросы углекислого газа.

Кроме того, университет получает энергию с помощью геотермальной станции, а также гелиотермальных и фотоэлектрических панелей. В таком кампусе, как этот, работа главного энергетика приобретает чрезвычайное значение.

Витторио Ферраро, главный энергетик: "Фотоэлектрические панели, установленные на этом мосту, позволяют нам сократить выбросы углекислого газа на где-то 900 тонн в год. Переход на светодиодные лампы сокращает их на 800 тонн. А геотермальные тепловые насосы - на приблизительно 90 тонн в год".

Экологические принципы применяются здесь повсеместно. В целях экономии свет в аудиториях включают и выключают датчики присутствия. По мосту, соединяющему корпуса, можно передвигаться только пешком или на велосипеде. Студентам нравится, что университет сам придерживается принципов, о которых они узнают на лекциях.

"Даже местные жители чувствуют себя здесь как в другом городе. Живя здесь, мы понимаем, что и небольшие изменения могут иметь значительный эффект для окружающей среды", - считает студентка Валентина Феличе.

А еще, кроме студенческих аудиторий и научных лабораторий, в кампусе есть три природоведческих музея (естественной истории, палеонтологии и экологии) и ботанический сад.