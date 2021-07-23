Раскрыта судьба заключенных Гуантанамо после закрытия тюрьмы

После закрытия тюрьмы в заливе Гуантанамо заключенных, скорее всего, будет ждать та же судьба, что им уготовили при администрации президента США Барака Обамы. Часть из них будет выдана на родину, а остальные - переведены в тюрьму в США, заявил профессор права Джорджтаунского университета Дэвид Лубан в комментарии "Ленте.ру", передает Day.Az.

Лубан исключил вариант, при котором часть заключенных после закрытия Гуантанамо может оказаться в другой секретной тюрьме, так называемой "черной точке" (black site). Юрист напомнил, что официально все такие объекты были закрыты много лет назад. По его словам, вероятность того, что каким-то секретным указом было разрешено строительство новых "черных точек", близка к нулю.

"В любом случае, немыслимо, чтобы администрация Байдена заставила этих людей "исчезнуть" на каком-то секретном объекте. Это не только было бы незаконно, но и вызвало бы возмущение во всем мире, среди союзников и противников США, а также внутри страны. Такого никогда не произойдет", - подчеркнул Лубан.