В Бразилии установились рекордно низкие для страны температуры

В ряде регионов Бразилии установились рекордно низкие для страны температуры, а в в штате Риу-Гранди-ду-Сул в 30 городах прошел снегопад.

Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, в штате Сан-Паулу многие фермеры потеряли весь урожай кофе, об этом теперь напоминает почерневшая листва деревьев. Холода сюда пришли около недели назад.

Бразилия - крупнейший в мире производитель кофе и брокеры предрекают резкий рост цен на ароматные зерна. При этом в начале июля на стоимость продукции уже повлияла аномальная засуха в Бразилии. В некоторых районах дождя не было уже больше шести месяцев. Эксперты ожидают самое масштабное сокращение урожая за последние 20 лет. С начала года объема производства кофе в Бразилии сократились уже на 16%.