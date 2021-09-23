В «Талибане» назвали условие назначения новых послов Афганистана

"Талибан" назначит новых послов в тех странах, которые официально объявят о признании новых властей Афганистана.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель министра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид.

"После того, как они нас признают, если они признают наше правительство, тогда мы направим к ним своих послов, и мы надеемся, что это скоро произойдет", - сказал Муджахид, отвечая на вопрос, когда планируется назначение новых послов Афганистана в такие страны, как Пакистан и Китай.

Говоря о смене главы дипломатической миссии Афганистана в РФ, замминистра также отметил, что в случае признания Москвой нового правительства в Россию будет направлен новый посол. "Мы приветствуем посла России в Афганистане и просим, чтобы между нами были отличные дипломатические и политические отношения", - добавил он.