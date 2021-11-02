Цена газа в Европе на закрытии торгов превысила $850

Цена газа в Европе на закрытии торгов во вторник поднялась выше $850 за 1 тыс. кубометров, вернувшись к утренним значениям после "просадки" в течение дня. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Цена декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах к концу дня выросла до $852 за 1 тыс. куб. м, или €71,175 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены за день составил около 8,5%.

В ходе торгов утром стоимость газа в Европе также поднималась выше $850 за 1 тыс. куб. м, но затем в течение дня опускалась ниже $750.

После этого цена вновь начала расти на новостях об отказе "Газпрома" бронировать дополнительные мощности по прокачке газа через Украину и Польшу в первом - втором кварталах 2022 года.

Цена газа в Европе начала снижаться на прошлой неделе после того, как президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" после завершения 8 ноября закачки газа в подземные хранилища в РФ увеличить поставки в хранилища компании в Европе. Руководитель "Газпрома" Алексей Миллер заверил, что газовый холдинг выполнит это поручение.