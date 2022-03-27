Сколько зараженных коронавирусом выявили в России?

В России за сутки с коронавирусной инфекцией госпитализированы 2 203 человека, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что количество госпитализаций снизилось по сравнению с предшествующими сутками на 48,5%.

По данным штаба, по состоянию на 27 марта в РФ выявлено 23 280 новых случаев COVID-19.

Уточняется, что увеличение количества госпитализаций произошло в шести субъектах России, снижение количества госпитализаций отмечено в 79 регионах страны.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 338 человек, накануне сообщалось о 395 умерших.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в РФ были зарегистрированы 24 072 заболевших, число новых случаев COVID-19 снизилось на 792.

Выздоровели за сутки 47 540 человек, или на 22% меньше по сравнению с 26 марта, сообщили в штабе.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 17 762 742 случая коронавирусной инфекции, 367 351 умерший и 16 654 231 выписанный.