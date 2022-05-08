Макрон пока не планирует поездку в Киев

Президент Франции Эмманюэль Макрон пока не намерен посещать с визитом Киев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

"На данном этапе никакие поездки Эмманюэля Макрона в Киев не предусмотрены", - заявили в администрации французского лидера.

Вопрос был задан в контексте визита в Киев премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который в воскресенье поднял флаг своей страны над ее посольством. Также посетил город Ирпень в Киевской области. По данным агентства Reuters, он должен встретиться с украинским президентом Владимиром Зеленским. Кроме него в воскресенье в Киев прибыл премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, который провел переговоры с Зеленским и посетил города Буча и Ирпень.

На минувшей неделе официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр заявила, что президент Франции не исключает возможность нового визита в Украину, но считает, что пока время для такой поездки не пришло. Сам Макрон ранее неоднократно заявлял, что будет готов посетить Украину, когда в этом будет необходимость и "когда такой визит будет полезен".