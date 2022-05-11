https://news.day.az/world/1460787.html В Киеве уже возобновили работу 36 иностранных представительств - Зеленский
В Киеве уже возобновили работу 36 иностранных представительств - Зеленский
Работу в столице Украины возобновили уже 36 дипломатических представительств других государств.
Об этом Президент Украины Володимир Зеленский сказал в видеообращении, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.
"Благодарю за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. В общей сложности уже 36 иностранных представительств работают в столице", - сказал Зеленский.
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