В Киеве уже возобновили работу 36 иностранных представительств

Работу в столице Украины возобновили уже 36 дипломатических представительств других государств.

Об этом Президент Украины Володимир Зеленский сказал в видеообращении, передает Day.Az со ссылкой на Укринформ.

"Благодарю за возобновление работы посольств в нашей столице. Это важный жест, подтверждающий уверенность Европы в будущем Украины. В общей сложности уже 36 иностранных представительств работают в столице", - сказал Зеленский.