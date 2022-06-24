В Таиланде отменили масочный режим

Ношение масок из-за пандемии коронавируса больше не является обязательным в Таиланде. Об этом говорится в распространенном в пятницу указе премьер-министра королевства Праюта Чан-Очи, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Ношение масок отныне является добровольным, - отмечается в документе. - Министерство здравоохранения рекомендует населению носить маски только в людных или плохо проветриваемых местах или при наличии симптомов". Не исключено, что в государственных учреждениях, а также частных заведениях, таких как магазины, или в общественном транспорте ношение масок может быть продолжено по требованию.

Между тем людям из групп риска, в основном пожилым и с сопутствующими заболеваниями, рекомендуется носить маски, чтобы снизить риск заражения коронавирусом, которое может поставить под угрозу их жизнь. Люди, инфицированные коронавирусом или находящиеся в тесном контакте с заболевшими, также должны носить маски, чтобы снизить риск передачи инфекции.

В ближайшее время Национальная комиссия по телерадиовещанию и телекоммуникациям Таиланда объявит о новых правилах съемки фильмов и телесериалов в соответствии с ослаблением мер. Кроме того, предполагается, что ведущим новостей больше не придется находиться в кадре в маске во время студийных эфиров.

В Таиланде, население которого составляет 69,6 млн человек, первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав проинформировал о 2,3 тыс. заразившихся и 16 умерших за сутки. На данный момент общее число инфицированных превысило 4,5 млн, вылечились более 4,45 млн человек, умерли 30,5 тыс. пациентов. В стране полностью вакцинированы 53 млн человек.