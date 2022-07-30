https://news.day.az/world/1483193.html Анкара и Киев обсудили отгрузку зерна
Анкара и Киев обсудили отгрузку зерна
Министр национальной обороны Хулуси Акар провел телефонный разговор с министром инфраструктуры Украины Александром Кубраковым, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
В ходе разговора состоялся обмен мнениями о состоянии отгрузки зерна и координации в процессе отгрузки. Отмечено, что все технические вопросы находят свое решение и в самом скором времени можно ожидать завершения процесса первой партии отгрузки.
Министры в ходе разговора также выразили удовлетворение деятельностью и координацией в работе Совместного координационного центра.
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