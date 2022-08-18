Американец нашел редкую пурпурную жемчужину в купленном моллюске

В США мужчина нашел редкую пурпурную жемчужину в купленном в ресторане моллюске, пишет издание UPI. Теперь американец планирует провести оценку своей находки, после чего решит, что делать с ней дальше, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Скотт Оверленд вместе с женой и детьми пришел на обед в ресторан Salt Air в Пенсильвании. Когда мужчине принесли заказ, он вскрыл моллюска и увидел внутри жемчуг. Правда, о том, что это драгоценный камень, семья догадалась не сразу.

"Сначала мы подумали, что это повар что-то уронил", - рассказал мужчина.

Поняв, что это жемчужина, Скотт сильно удивился. По его словам, он думал, что эти камни бывают только в устрицах, да и не особо верил, что станет тем счастливчиком, которому попадется жемчуг. Оверленд слышал, что такие находки происходят в среднем два или три раза в год.

Американец пока не решил, что делать с жемчужиной. Он забрал ее себе и ждет оценщика, чтобы узнать ее реальную стоимость.