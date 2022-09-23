Правительство Дании разрешило возобновить разведение норок

Власти Дании разрешат возобновить разведение норок с января 2023 г. после того, как истечет запрет, принятый в 2020 г. Об этом в пятницу сообщила газета Nordjyske со ссылкой на министра по вопросам сотрудничества в области развития Расмуса Прена, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Запрет на разведение норок был связан исключительно с вопросами общественного здоровья. Сейчас органы здравоохранения считают, что риск уже не так велик. Поэтому больше нет аргументов в пользу продления временного запрета", - отметил он.

Датское правительство 4 ноября 2020 г. постановило уничтожить на зверофермах всех норок (до 17 млн) из-за опасности заражения людей мутировавшим коронавирусом.

Забой заразившихся коронавирусом норок обошелся более чем в 600 млн датских крон ($90,6 млн). В январе 2021 г. было решено, что заводчики норок получат компенсацию в размере 2,5 млрд долларов.

Дания являлась мировым лидером в области разведения норок. Они занимали третье место в датском животноводстве и ежегодно приносили около 500 млн евро дохода, или около 0,7% общего объема национального экспорта и 3,8% сельскохозяйственного экспорта. Норки в королевстве разводились на 1 139 фермах.

В августе председатель ассоциации производителей норок Таге Педерсен заявил, что возобновят работу не более трети заводчиков.