Япония модернизирует аэропорты

Правительство Японии намерено модернизировать аэропорты на отделенных островах Ёнагуни, Исигаки и Мияко в Восточно-Китайском море с тем, чтобы их могли использовать боевые самолеты пятого поколения F-35. Такие меры предпринимаются с учетом возможного военного кризиса вокруг расположенного в этом районе острова Тайвань, сообщила во вторник газета Yomiuri со ссылкой на официальные источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, предполагается также углубить и перестроить морской порт на Ёнагуни, где сейчас не могут пришвартоваться боевые корабли ВМС Японии и большие сторожевики береговой охраны. Этот остров - самая западная территория Японии, он расположен в 110 км от Тайваня.

На отдаленных островах в Восточно-Китайском море Токио намерен построить также сеть убежищ на случай ракетного нападения. В августе нынешнего года во время крупных учений вооруженных сил КНР в зоне Тайваня пять баллистических ракет упали в район, который Япония считает частью своей исключительной экономической зоны.