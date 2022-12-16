Момент смертельного ДТП в Москве попал на видео

Момент смертельного ДТП на Павелецком проезде в Москве попал на видео.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, кадрами поделилась столичная прокуратура.

В ведомстве также сообщили, что по факту аварии возбудили уголовное дело по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Напомним, ДТП случилось на 3-м Павелецком проезде. Водитель BMW Илья Астановский не справился с управлением и влетел в остановку общественного транспорта. Он сбил трех человек. 31-летний Павел Кошелев скончался на месте аварии, 42-летняя Наталья Т. и 64-летний Владимир П. получили травмы.

Астановский признался, что не превышал скорость и тормозил перед пешеходным переходом. По его словам, пешеходов на дороге не было, а впереди машины стояли в пробке.

"Из-за машины вышел пешеход, я начал тормозить, меня занесло. Я никуда не спешил. Не выпивал. Человек умер! Конечно, я сожалею!" - сказал он.