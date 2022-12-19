Турция решительна в вопросе сокращения выбросов углерода

Турция решительно настроено защищать окружающую среду и сокращать выбросы углерода, чтобы будущие поколения могли жить в экологически чистом мире.

Об этом глава Управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун в понедельник заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, комментируя принятие на Генсассамблее ООН проекта Турции "Ноль выбросов", передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

По словам Алтуна, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган прилагают огромные усилия для достижения этой цели.

Алтун подчеркнул, что Турция внесла позитивный вклад в усилия, предпринимаемые на международной арене для борьбы с изменениями климата.

"Турция под руководством президента Эрдогана подписала важные климатические соглашения. Кроме того, Анкара активно участвует в диверсификации источников энергоресурсов не только для самой Турции, но и для всей Европы", - сказал Алтун.

Алтун отметил, что инвестииции в более чистые энергетические ресурсы, и дипломатические усилия для обеспечения поставок природного газа из Центральной Азии в Европу сделают Турцию энергетическим хабом в регионе", - сказал он.

По словам Алтуна, эти усилия внесут вклад в обеспечение энергетической безопасности в регионе, а также направят страны к более устойчивым источникам.

В дополнение к большому прогрессу, достигнутому в увеличении доли возобновляемых источников энергии, Турция также добилась больших успехов в сокращении выбросов углерода, сказал Алтун.

Алтун напомнил, что супруга президента Турции Эмине Эрдоган с 2017 года возглавляет инициативу "ноль выбросов".

"Проект Турции "ноль выбросов", который был принят на Генеральной Ассамблее ООН, демонстрирует нашу строгую приверженность целям устойчивого развития", - сказал Алтун.

"Эмине Эрдоган является ярым сторонником движения "ноль выбросов" как на глобальном уровне, так на территории Турции. Она провела множество успешных кампаний по внедрению мер по безотходному производству по всей стране, побуждая граждан более осознанно мыслить", - сказал Алтун.