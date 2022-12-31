https://news.day.az/world/1524759.html Всемирно известного скандального блогера арестовали на месяц - ВИДЕО
Всемирно известного скандального блогера арестовали на месяц - ВИДЕО
Суд в Румынии удовлетворил ходатайство полиции о заключении скандально известного блогера Эндрю Тейта под стражу на 30 дней.
Как передает Day.Az со ссылкой на Евроньюс, бывший чемпион по кикбоксингу Эндрю Тейт и его брат Тристан были арестованы в четверг в рамках расследования обвинений в торговле людьми и изнасиловании. Власти подозревают их и ещё двоих граждан Румынии в руководстве "организованной преступной группой".
Полиции удалось задержать Тейта благодаря его словесной перепалке в Твиттере с экоактивиской Гретой Тунберг.
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