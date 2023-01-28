Полиция Израиля задержала 42 человека в ходе расследования

Израильские полицейские задержали за ночь 42 человека в рамках расследования теракта, произошедшего в пятницу вечером у синагоги в еврейском квартале Неве-Яаков в Восточном Иерусалиме и унесшего жизни семи человек. Об этом сообщил в субботу 13-й канал израильского телевидения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, задержания, в частности, проводились в доме террориста, проживавшего в Восточном Иерусалиме. Среди задержанных есть члены его семьи, родственники, представители ближайшего окружения, сообщает телеканал.

Следователи допрашивают их на предмет возможной причастности к подготовке теракта, пытаются выяснить, насколько они были осведомлены о готовящейся атаке, отмечает 13-й телеканал.