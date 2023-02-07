В Еврокомиссии разрабатывают пакет законопроектов об иностранных агентах влияния

Замглавы Еврокомиссии (ЕК) по вопросам ценностей и транспарентности Вера Юрова на конференции в Брюсселе по борьбе с дезинформацией заявила, что в ЕК разрабатывают пакет законопроектов по защите демократии от иностранных агентов влияния.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, "пакет будет включать конкретные законодательные инициативы по защите нашей демократии от структур, финансируемых или связанных с иностранными государствами и ведущих экономическую деятельность в ЕС, которая может затронуть наше общественное мнение и демократию", - заявила представительница ЕС.

Политик также провела встречу с представителями Центра Карнеги, на которой обсудила поддержку "независимых СМИ" в период боевых действий в Украине, о чем сообщила в социальных сетях.