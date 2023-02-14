Большой скандал в Германии в связи с отправкой грузов с гумпомощью в Турцию

В Германии, в районе Ленкербек города Марль земли Северный Рейн-Вестфалия, неизвестное лицо или лица подожгли грузы с гуманитарной помощью, собранной для пострадавших от стихийного бедствия в Турции, сообщает Day.Az со ссылкой на Haber7.

После отвратительной атаки, произошедшей около 01.00 по местному времени, начато расследование произошедшего, при этом возникший пожар был потушен после двухчасовой работы пожарных.

Вся собранная гуманитарная помощь сгорела дотла.

Пострадало здание супермаркета, где находились вещи для пострадавших. Более того, турецкий флаг, развевавшийся над пунктом сбора помощи, был брошен в огонь, что вызвало предположения о возможных расистских мотивах атаки.

Официальный представитель полиции Реклингхаузена Михаэль Леш (Michael Lesch) заявил: "На данный момент мы ничего не можем сказать о причине пожара. Изучаются записи с камер видеонаблюдения. На изображениях мы можем видеть, как двое спустили турецкий флаг и бросили его в огонь. Видео с камер видеонаблюдения оцениваются".