В Австралии зарегистрирована смерть от редкого вида энцефалита

В австралийском Булок-шире сообщили о смерти женщины от вируса энцефалита долины Муррея, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первоначально врачи предположили, что женщина заразилась вирусом японского энцефалита, однако после ее смерти диагноз был уточнен.

В минздраве Австралии предположили, что женщина заразилась вирусом после посещения водоемов. После сильного наводнения в конце 2022 года в долине реки Муррей были созданы идеальные условия для размножения комаров-переносчиков вируса.

Смерть женщины стала первым летальным исходом заболевания за почти полвека. У части заразившихся вирусом энцефалита долины Муррея возникает угнетение нервной системы и отек мозга. Вакцины против энцефалита долины Мюррей не существует.