Иранский дипломат вызван в МИД Великобритании

Высокопоставленного иранского дипломата в Великобритании вызвали в Министерство иностранных дел.

Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в своем аккаунте в Twitter.

"Сегодня я заявил вызванному в МИД высокопоставленному иранскому дипломату, что мы не потерпим угроз в отношении журналистов в Великобритании.

Мы также ввели санкции в отношении членов режима, которые участвовали в репрессиях и убийствах иранцев.

Угрозы Ирана никогда не останутся без ответа", - подчеркнул Клеверли.

Отметим, что работающие в Британии журналисты иранского происхождения в последние дни сообщают о том, что им поступают угрозы за критику режима в Иране.