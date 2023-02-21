Иранский дипломат вызван в МИД Великобритании
Высокопоставленного иранского дипломата в Великобритании вызвали в Министерство иностранных дел.
Как передает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в своем аккаунте в Twitter.
"Сегодня я заявил вызванному в МИД высокопоставленному иранскому дипломату, что мы не потерпим угроз в отношении журналистов в Великобритании.
Мы также ввели санкции в отношении членов режима, которые участвовали в репрессиях и убийствах иранцев.
Угрозы Ирана никогда не останутся без ответа", - подчеркнул Клеверли.
Отметим, что работающие в Британии журналисты иранского происхождения в последние дни сообщают о том, что им поступают угрозы за критику режима в Иране.
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