Турция станет самой подготовленной к стихийным бедствиям страной в мире

Землетрясения в Турции 6 февраля, которые привели к одним из самых многочисленных человеческих жертв и множеству разрушений в нашей истории, станет началом нового этапа.

Об этом заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

"Мы полны решимости сделать Турцию самой подготовленной страной в мире к стихийным бедствиям, страной с самым быстрым и эффективным реагированием на стихийные бедствия", - отметил Эрдоган.

Напомним, что 6 февраля в Турции с интервалом в несколько часов произошли два мощных землетрясения магнитудой 7,7 и 7.6. Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. В результате землетрясения произошли серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.