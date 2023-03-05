КНР увеличит в 2023 году оборонный бюджет

Китай в текущем году намерен увеличить оборонный бюджет на 7,2%, до 1,553 трлн юаней (около $224,85 млрд). Об этом говорится в проекте бюджета, опубликованном в воскресенье на открытии 1-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 14-го созыва, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Расходы на национальную оборону - 1,553 трлн юаней с увеличением на 7,2%", - указывается в документе.

Накануне официальный представитель 1-й сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао заявил, что увеличение оборонного бюджета Китая "продиктовано необходимостью реагировать на сложные вызовы в сфере безопасности, а также необходимостью выполнять обязательства крупной державы".

В 2022 году Китай увеличил расходы на оборону на 7,1%, до 1,451 трлн юаней (около $229,07 млрд), в 2021 году - на 6,8%, до 1,356 трлн юаней (около $209 млрд).