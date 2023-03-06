В Турции оштрафовали Маска

Совет по конкуренции Турции оштрафовал предпринимателя Илона Маска за покупку социальной сети Twitter без его согласия. Об этом сообщается на сайте ведомства, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что сделка была признана, поскольку в ее результате не произошло существенного снижения эффективной конкуренции. Однако на Маска налагается штраф в размере 0,1 процента дохода компании Twitter в Турции в 2022 году. В документе Совета по конкуренции также сообщается, что штраф может быть оспорен в суде Анкары в течение 60 дней.