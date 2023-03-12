Президент Турции Тайип Эрдоган заявил во время выступления в Координационном центре по чрезвычайным ситуациям в провинции Хатай, что число погибших из-за произошедших в стране землетрясений достигло 48 тыс. человек, а количество раненых превысило 115 тыс. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на TRT Haber.

"Нет страны, которая могла бы быстрее, чем Турция, отреагировать на такое бедствие, в котором число погибших достигло 48 тысяч, число раненых превысило 115 тысяч, а разрушено 50 тысяч зданий", - сказал он.