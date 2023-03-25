Бедствия не остановят развитие Турции

Февральские землетрясения, унесшие жизни более 50 тыс. человек, глубоко потрясли Турцию и ее народ. Все структуры государства сплотились для устранения последствий бедствия. На помощь соотечественникам поспешили общественные структуры и рядовые граждане.

Об этом сказал президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на 52-й сессии турецкого Фонда поощрения науки в субботу в Стамбуле, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Глава государства напомнил, что последствия бедствия ощутили на себе жители 11 провинций Турции с населением в 14 млн человек. "Бедствие стало глубокой раной для каждого из 85 млн жителей нашей страны. Боль утраты соотечественников переживает вся Турция", - подчеркнул Эрдоган.

По словам турецкого лидера, в числе пострадавших от землетрясений 6 февраля есть до 900 человек, которым ампутировали конечности.

Эрдоган выразил уверенность в том, что Турция и ее народ смогут преодолеть и этот вызов.

"Турция сегодня не только устраняет последствия масштабного февральского бедствия, но один за другим реализует мегапроекты, оказывая при этом всестороннюю поддержку служащим, пенсионерам и рабочим. Наша страна шаг за шагом достигает заявленных целей. ВВП Турции на душу населения достигло 10 650 долларов и это не предел", - отметил президент.

Эрдоган отметил также, что возвращение символу завоевания Стамбула - Айя-Софье статуса мечети закрепило политическую и экономическую независимость Турции на международной арене.

Глава государства заявил, что за последние десятилетия Турция добилась многого, что ранее считалось невозможным.

"Наша страна вышла из разряда государств, сталкивающихся с экономическими и политическими кризисами. Современная Турция достигла поистине исторических достижений во многих областях: от оборонпрома - до борьбы с терроризмом, от здравоохранения до образования, транспорта и энергетики. Мы увеличили экономику, укрепили демократию, повысили авторитет турецкой дипломатии, не допустили ущерба будущему страны", - сказал он.