В Беларуси вступил в силу закон о смертной казни за госизмену

В Беларуси вступил в силу закон, предусматривающий смертную казнь в отношении должностных лиц за госизмену.

Как передает Day.Az со ссылкой на Анадолу, проект закона "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" был внесен Советом министров в Палату представителей (нижняя палата) Национального собрания Беларуси в конце октября 2022 года. В начале декабря он был принят в первом чтении, в конце февраля 2023 года - во втором.

В конце февраля документ был одобрен Советом Республики (верхняя палата), 9 марта его подписал президент Александр Лукашенко.

Нормативный акт был опубликован в Национальном правовом интернет-портале 14 марта, и вступил в силу спустя 10 дней.

Законом вносятся изменения в часть 2 статьи 356 Уголовного кодекса (УК) Беларуси "Измена государству". Предусматривается возможность применения наказания в виде пожизненного лишения свободы или смертной казни за измену государству, совершенную должностным лицом, занимающим государственную должность.