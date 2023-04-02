https://news.day.az/world/1551853.html Мощный взрыв в кафе в Петербурге: есть погибший и раненые - ВИДЕО
Мощный взрыв в кафе в Петербурге: есть погибший и раненые - ВИДЕО
В центре Санкт-Петербурга в кафе "Стрит-бар" на Университетской набережной произошел взрыв. Погиб один человек, еще 15 человек пострадали.
Об этом сообщили в экстренных службах, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
В результате взрыва произошло обрушение фасадного остекления кафе на площади 15 кв. м.
По данным экстренных служб, в заведении сработало взрывное устройство.
"Предварительно, возле сцены сработало взрывное устройство", - сказал собеседник агентства. Мощность взрывного устройства составила более 200 г в тротиловом эквиваленте.
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