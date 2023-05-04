Армянские депутаты за авторитаризм

Депутат от правящей партии "Гражданский договор" Ваагн Алексанян подверг критике работу правительства Армении.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, депутат, выступивший в Национальном Собрании на традиционных брифингах, выразил сомнение корректности прозрачности в рамках работы по закупке вооружений.

Депутат решил также оставить без ответа вопрос, касающийся ранее высказанных обвинений в адрес России и препятствовании закупкам вооружений из Индии.

Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, "демократичная" Армения выступает против прозрачности, которой она так горда. Такой двойственный подход, действительно указывает на то, что Армения уверенно движется в сторону авторитаризма. Ведь так он и работает, сперва накладываются ограничения в одной сфере, потом в другой.

Второе интересное наблюдение заключается в том, что депутат от правящей партии открыто критикует работу правительства пост-фактум. Почему же он не делал этого раньше?

Складывается мнение, что некоторые армянские депутаты, или группа депутатов, заинтересована в том, чтобы в отдельных сферах не было прозрачности. Или другое, но более банальное объяснение. Эти депутаты выступают за авторитаризм.