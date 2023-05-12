https://news.day.az/world/1563624.html В результате землетрясения в Японии есть пострадавшие - ВИДЕО
В результате землетрясения в Японии есть пострадавшие - ВИДЕО
По меньшей мере три человека пострадали в результате землетрясения на востоке Японии.
Как передает Day.Az со ссылкой на Известия, эпицентр подземных толчков находился недалеко от города Кисарадзу, префектура Тиба. По сообщениям очевидцев, с крыш домов падала черепица, в некоторых зданиях остановились лифты. Мощность землетрясения составила 5,2 балла, очаг залегал на глубине примерно 40 км.
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