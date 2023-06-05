Стрельба в Турции

В турецкой провинции Конья произошла стрельба, передает Day.Az.

Согласно информации, инцидент произошел в районе Эрегли на рабочем месте. Словесная перепалка между двумя группами лиц переросла в стрельбу.

В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе семь сотрудников полиции.

К месту происшествия были направлены полиция и бригады скорой помощи. Раненые были госпитализированы