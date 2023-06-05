https://news.day.az/world/1570517.html Стрельба в Турции - есть пострадавшие
Стрельба в Турции - есть пострадавшие
В турецкой провинции Конья произошла стрельба, передает Day.Az.
Согласно информации, инцидент произошел в районе Эрегли на рабочем месте. Словесная перепалка между двумя группами лиц переросла в стрельбу.
В результате происшествия пострадали 11 человек, в том числе семь сотрудников полиции.
К месту происшествия были направлены полиция и бригады скорой помощи. Раненые были госпитализированы
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