Продолжаются протесты в Ереване

Представители национального комитета по координации всенародного движения и их сторонники с раннего утра начали акции неповиновения в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

Участники акции перекрыли ряд главных улиц и дорог, что привело к заторам и пробкам.

Местные СМИ сообщают о продолжающихся задержаниях и арестах.