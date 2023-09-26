https://news.day.az/world/1601220.html Продолжаются протесты в Ереване
Продолжаются протесты в Ереване
Представители национального комитета по координации всенародного движения и их сторонники с раннего утра начали акции неповиновения в Ереване, передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
Участники акции перекрыли ряд главных улиц и дорог, что привело к заторам и пробкам.
Местные СМИ сообщают о продолжающихся задержаниях и арестах.
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