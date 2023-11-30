Пожар на крупнейшем вещевом рынке России

В Ростове-на-Дону (РФ) горит крупнейший вещевой рынок "Темерник". Площадь возгорания - более 1000 квадратных метров. По предварительной информации, пожар начался в одном из торговых павильонов, после чего перекинулся и на остальные. По словам источников, пострадавших на данный момент нет.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, на место пожара на рынке в Ростове собираются вызвать Росгвардию, так как торговцы мешают тушить огонь пожарным. Владельцы торговых палаток пытаются спасти свой товар, путаясь под ногами у сотрудников МЧС.

При этом на данный момент площадь пожара на рынке в Ростове-на-Дону увеличилась до 1500 квадратных метров. С огнем борются 113 сотрудников.

Местные жители сообщают, что слышали "звуки взрывов" на рынке. Судя по видео, это может быть пиротехника или электропроводка.