В Израиле назвали главные цели войны

Израиль в рамках возобновления боевых действий в секторе Газа ставит перед собой цели освобождения заложников и ликвидацию палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Day.Az, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

"Возвращаясь к боевым действиям, подчеркнем: правительство Израиля привержено достижению целей войны", - уточнили в сообщении.

В канцелярии премьер-министра еврейского государства обратили внимание, что главные задачи - освобождение заложников, уничтожение ХАМАС и достижение гарантий, что из сектора Газа никогда больше не будет исходить угроза для жителей Израиля.

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