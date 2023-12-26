Индия направила корабли в Аравийское море

Индия направила патрульный самолет и три корабля для патрулирования в Аравийское море после атаки беспилотника на торговое судно на минувших выходных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщает канал India TV.

Индийские ВМС направили корабли INS Mormugao, INS Kochi и INS Kolkata в различные части Аравийского моря для "сдерживающего присутствия". Также территорию над морем патрулирует самолет P-8I.

В субботу беспилотник атаковал танкер с химикатами MV Chem Pluto, шедший под флагом Либерии. Команда судна состояла из нескольких индийцев и одного вьетнамца. Позже судно пришвартовалось в порту Мумбаи. В Пентагоне заявили, что беспилотник был запущен с территории Ирана.

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