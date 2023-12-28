Израиль и ХАМАС далеки от соглашения о перемирии

Радикальное палестинское движение ХАМАС и Израиль далеки от достижения прочного перемирия в секторе Газа, так как выдвигают невыполнимые условия.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом в среду сообщила газета The New York Times.

Из-за затягивания боевых действий существуют опасения, что конфликт может распространиться на весь регион, указывает газета.

Ранее член руководства палестинского движения Усама Хамдан заявил, что ХАМАС получил от нескольких стран предложения, касающиеся организации переговоров с Израилем об обмене удерживаемых в Газе заложников.

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