Израильская авиация ударила по позициям "Хезболла"

Истребители израильских ВВС атаковали форпосты вооруженных формирований шиитской партии "Хезболла" на юге Ливана. Как сообщил телеканал Al Mayadeen, ракетные удары были нанесены по их базам и огневым точкам в окрестностях населенных пунктов Аита-эш-Шааб, Бинт-Джбейль, Бейт-Лиф, Марвахин и Марун-эр-Рас.Данных о потерях в рядах шиитских бойцов не приводится, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Ранее израильские беспилотники совершили рейды в небе над пограничными районами Алма-эш-Шааб и Эн-Накура, откуда велся обстрел израильской территории.

В сводке военно-информационной службы "Хезболла", размещенной в Telegram-канале, говорится, что ее бойцы в течение суток выпустили несколько противотанковых управляемых ракет по позициям израильских войск вблизи поселений Тель-Рамим, Рамта и Ханита. Из реактивных установок залпового огня были обстреляны израильские посты в Хадаб-Бустане и Эль-Абаде.

Как отмечается в тексте, эти операции были проведены "в ответ на преступления, которые творят оккупационные силы в отношении гражданского населения в секторе Газа". В сводке утверждается, что в рядах противника есть убитые и раненые.

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